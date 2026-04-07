Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che, senza gli infortuni che hanno colpito il team durante la stagione, sarebbe stato possibile conquistare lo scudetto. Ha anche aggiunto che si concentrano già sulla prossima annata, ritenendo che ci siano le condizioni per un miglioramento. La comunicazione è arrivata nel corso di un'intervista, senza ulteriori dettagli su strategie o risultati specifici.

Zirkzee Juve, i bianconeri seguono da vicino l’attaccante. Le novità sulle richieste del Manchester United e sulla concorrenza Goretzka Juventus, conferme sul tedesco in uscita dal Bayern Monaco: i bianconeri vogliono muoversi così! Novità Bernardo Silva Juve è il vero sogno della dirigenza per l’estate: bianconeri in pressing ma. Le ultimissime sul portoghese Senesi Juve, solo conferme su questa pista di mercato: è lui il primo nome per rinforzare la difesa! Gli aggiornamenti Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. L’abbiamo pareggiata per un motivo» Juventus Next Gen, altro episodio a sfavore: a Perugia il direttore di gara ha dato un rigore inesistente per questo intervento di Anghelé – FOTO Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Laurentiis: «Senza tutti gli infortuni avremmo rivinto lo scudetto. Ma abbiamo l’anno prossimo»

De Laurentiis: “Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudetto”Aurelio De Laurentiis è convinto che senza l’assurdo stillicidio di infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto.

Napoli, De Laurentiis rammaricato: «Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, avremmo rivinto lo Scudetto!»Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A?...

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De Laurentiis ne è convinto Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è” John De Laurentiis x.com