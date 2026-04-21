Due nuovi assessori per la giunta Manfredi | i nomi

Nelle ultime ore, si stanno definendo ufficialmente i nomi dei nuovi assessori che entreranno nella giunta guidata dal sindaco di Napoli. Tra i candidati, Valerio Di Pietro, appartenente al Partito Democratico, sembra essere in vantaggio per ricoprire uno dei ruoli disponibili. La formalizzazione delle nomine è in fase di completamento, mentre i dettagli finali sono attesi nelle prossime ore.

Ultime ore per la formalizzazione dei nuovi assessori della giunta di Manfredi al Comune di Napoli. Valerio Di Pietro, esponente Pd, è favorito per la carica di assessore. Di Pietro è stato indicato nei giorni scorsi in un dibattito che all'interno dei dem ha visto anche la candidatura di Gennaro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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