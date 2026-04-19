Erasmus in Romania | gli studenti volano verso l’ecologia globale

Gli studenti di un istituto scolastico di Montescaglioso-Pomarico partiranno questa domenica 19 aprile 2026 per un viaggio in Romania. Saranno coinvolti in un progetto Erasmus+ chiamato Intercultural Globetrotters in Green, che si focalizza su tematiche ambientali e interculturali. La partenza segna l’inizio di un’esperienza internazionale che coinvolge i giovani in attività legate alla sostenibilità e alla conoscenza di culture diverse.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Palazzo Salinari di Montescaglioso-Pomarico sono destinati a partire questa domenica 19 aprile 2026 per la Romania, dove parteciperanno al progetto Erasmus+ KA122 denominato Intercultural Globetrotters in Green. L’iniziativa, della durata complessiva di cinque giorni, vede il coinvolgimento diretto dei discenti accompagnati dai docenti Buonsanti Pietro e Marchitelli Antonia Maria. Una pianificazione metodologica tra digitale e presenza. L’avvio di questa mobilità internazionale non rappresenta un evento isolato, ma il culmine di un percorso strutturato iniziato durante gli Erasmus+ Days. La preparazione degli studenti ha integrato strumenti tecnologici avanzati con momenti di interazione fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erasmus in Romania: gli studenti volano verso l’ecologia globale Notizie correlate Leggi anche: Gli studenti vanno a lezione di ecologia Talenti stranieri che scelgono Cesena in Erasmus, l'assessora Macrelli incontra gli studenti del ConservatorioNella mattinata di martedì 14 aprile, l’assessora alle Politiche giovanili e ai Progetti europei Giorgia Macrelli ha incontrato nella sala Specchi... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scambio di Giovani Erasmus+ in Romania sulla sicurezza digitale; Formazione, il volontariato varesino vola in Romania con Erasmus+; ESC a Bucarest per realizzare progetti Erasmus+ e campagne sociali per 6 mesi; Studenti Istituto Comprensivo Palazzo Salinari di Montescaglioso-Pomarico in Romania per il progetto Erasmus+ KA122 Intercultural Globetrotters in Green. Erasmus d’estate, gli studenti del «De’ Medici» in RomaniaUn’esperenzia a Galati, in Romania, presso il Liceul de Turism ?i Almen?atie Dumitru Mo?oc, per conoscere la cultura del posto e confrontarla con quella del territorio vesuviano. L’hanno vissuta gli ... ilmattino.it ERASMUS FRANCIA NAPOLI, 44 PICCOLI STUDENTI VISITANO NAPOLI E GLI SCAVI DI ERCOLANO facebook SAFE UNINA. Supporto e assistenza per studenti Erasmus e studenti internazionali unina.it/it/w/safe-unin… x.com