Davide Piganzoli in luce al Giro d’Italia | Avevamo un piano | non puntare alla vigilia Vicino a Vingegaard non c’era ammiraglia
Nella nona tappa del Giro d’Italia, Davide Piganzoli ha concluso al terzo posto sulla salita di Corno alle Scale, arrivando a 34 secondi dal capitano Vingegaard. Durante la gara, Piganzoli ha dichiarato che il team aveva un piano che prevedeva di non puntare alla vittoria alla vigilia e ha spiegato che, vicino a Vingegaard, non c’era l’ammiraglia. La prestazione di Piganzoli ha attirato l’attenzione per il risultato raggiunto in una tappa impegnativa.
Davide Piganzoli si è reso protagonista di un’eccellente prestazione nella nona tappa del Giro d’Italia, chiudendo al terzo posto sull’arrivo in salita di Corno alle Scale, a 34 secondi di ritardo dal proprio capitano Jonas Vingegaard. Il gregario del Team Visma Lease a Bike non ha dovuto impostare ritmo molto sostenuto per il fuoriclasse danese, capace di attaccare negli ultimi due chilometri e di prevalere nei confronti dell’austriaco Felix Gall. Il 23enne lombardo, alla sua prima stagione con la corazzata di livello World Tour, sembra essere in grandissima crescita e ha dimostrato di avere delle eccellenti doti in salita, che lasciano sperare in un ottimo futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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