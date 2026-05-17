Davide Piganzoli in luce al Giro d’Italia | Avevamo un piano | non puntare alla vigilia Vicino a Vingegaard non c’era ammiraglia

Nella nona tappa del Giro d’Italia, Davide Piganzoli ha concluso al terzo posto sulla salita di Corno alle Scale, arrivando a 34 secondi dal capitano Vingegaard. Durante la gara, Piganzoli ha dichiarato che il team aveva un piano che prevedeva di non puntare alla vittoria alla vigilia e ha spiegato che, vicino a Vingegaard, non c’era l’ammiraglia. La prestazione di Piganzoli ha attirato l’attenzione per il risultato raggiunto in una tappa impegnativa.

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