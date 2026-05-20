Davide Ballerini si ritira al Giro d’Italia | brutta caduta dopo la vittoria a Napoli

Durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia, il ciclista è stato coinvolto in una caduta che ha causato il suo ritiro dalla corsa. La caduta è avvenuta nel corso della tappa, e il corridore ha riportato conseguenze tali da impedirgli di continuare la gara. Dopo la caduta, è stato trasportato in ospedale per le verifiche del caso. La sua partecipazione alla competizione si è così conclusa prima del previsto.

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