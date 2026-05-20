Davide Ballerini si ritira al Giro d’Italia | brutta caduta dopo la vittoria a Napoli
Durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia, il ciclista è stato coinvolto in una caduta che ha causato il suo ritiro dalla corsa. La caduta è avvenuta nel corso della tappa, e il corridore ha riportato conseguenze tali da impedirgli di continuare la gara. Dopo la caduta, è stato trasportato in ospedale per le verifiche del caso. La sua partecipazione alla competizione si è così conclusa prima del previsto.
Davide Ballerini si è ritirato nel corso dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, in seguito a una brutta caduta che lo ha fortemente debilitato. Il 31enne canturino, che aveva vinto la sesta frazione conclusa a Napoli e aveva così festeggiato il suo primo sigillo in carriera alla Corsa Rosa, puntava a essere grande protagonista nella giornata odierna, che era scritta per una fuga da lontano. L’alfiere della XDS Astana si è dimostrato attivo fin dai primi chilometri e ha cercato di entrare nell’attacco giusto, venendo però ripreso dal gruppo principale. Proprio in quel momento, il ciclista italiano è scivolato a terra in una curva e ha sbattuto violentemente il fianco quando mancavano circa 150 chilometri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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