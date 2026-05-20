Davide Ballerini si ritira al Giro d’Italia | brutta caduta dopo la vittoria a Napoli

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia, il ciclista è stato coinvolto in una caduta che ha causato il suo ritiro dalla corsa. La caduta è avvenuta nel corso della tappa, e il corridore ha riportato conseguenze tali da impedirgli di continuare la gara. Dopo la caduta, è stato trasportato in ospedale per le verifiche del caso. La sua partecipazione alla competizione si è così conclusa prima del previsto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Davide Ballerini si è ritirato nel corso dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, in seguito a una brutta caduta che lo ha fortemente debilitato. Il 31enne canturino, che aveva vinto la sesta frazione conclusa a Napoli e aveva così festeggiato il suo primo sigillo in carriera alla Corsa Rosa, puntava a essere grande protagonista nella giornata odierna, che era scritta per una fuga da lontano. L’alfiere della XDS Astana si è dimostrato attivo fin dai primi chilometri e ha cercato di entrare nell’attacco giusto, venendo però ripreso dal gruppo principale. Proprio in quel momento, il ciclista italiano è scivolato a terra in una curva e ha sbattuto violentemente il fianco quando mancavano circa 150 chilometri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

davide ballerini si ritira al giro d8217italia brutta caduta dopo la vittoria a napoli
© Oasport.it - Davide Ballerini si ritira al Giro d’Italia: brutta caduta dopo la vittoria a Napoli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia a Napoli, Davide Ballerini si aggiudica la tappa: caduta di gruppo prima del traguardoDavide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia, la Paestum-Napoli di 141 chilometri, al termine di una giornata resa insidiosa dalla...

Giro d’Italia 2026: Davide Ballerini vince la sesta tappa evitando una maxi caduta quasi sul traguardo. Eulalio resta maglia rosaNAPOLI – Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia edizione 109 da Paestum a Napoli di 141 km.

davide ballerini davide ballerini si ritiraDavide Ballerini si ritira al Giro d’Italia: brutta caduta dopo la vittoria a NapoliDavide Ballerini si è ritirato nel corso dell'undicesima tappa del Giro d'Italia, in seguito a una brutta caduta che lo ha fortemente debilitato. Il ... oasport.it

davide ballerini davide ballerini si ritiraGiro, Davide Ballerini dribbla la caduta e regala la prima vittoria all’ItaliaNon sempre si può perdere. Finalmente, al sesto giorno, anzi alla sesta tappa, la Paestum-Napoli di 142 km, un corridore italiano, Davide Ballerini, 33enne di lungo corso, riesce a spezzare il sortile ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web