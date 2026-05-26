David Grossman | Ben-Gvir è una disgrazia nazionale mi vergogno di ciò che accade a casa mia Ma noi non siamo condannati a morire a uccidere a essere uccisi

Da vanityfair.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'intervista a Che tempo che fa, lo scrittore ha espresso forti critiche nei confronti di un ministro israeliano, definendolo una “disgrazia nazionale” e affermando di provare vergogna per le recenti vicende nel suo paese. Ha anche dichiarato che la popolazione israeliana non è condannata a morire o a uccidere. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione politica e sociale in Israele.

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David Grossman, che nel 2006 perse il figlio Uri durante il conflitto in Libano e che da anni è una delle voci più autorevoli del pacifismo israeliano, ha descritto un Paese logorato da decenni di violenza e incapace di uscire da una spirale di odio che coinvolge entrambe le popolazioni. «Se si nasce in un ambiente violento e passi tutta la tua vita in questo ambiente, è molto semplice capire perché gente, gruppi e comunità si attaccano al male, al razzismo, al fanatismo», ha spiegato. Lo scrittore ha però voluto sottolineare come esista un altro Israele, distante dalle posizioni più radicali del governo Netanyahu: «Mi farebbe piacere che fuori da Israele si sapesse che c’è grande antagonismo contro la politica di Netanyahu. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - David Grossman: «Ben-Gvir è una disgrazia nazionale, mi vergogno di ciò che accade a casa mia. Ma noi non siamo condannati a morire, a uccidere, a essere uccisi»
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Grossman: Ben-Gvir una disgrazia nazionale, non siamo condannati a uccidere ed essere uccisi

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