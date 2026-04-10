Monika Ben Thabetová ha raccontato di aver ricevuto dalla madre, all’età di 15 anni, l’istruzione di scrivere la propria data di nascita, senza comprenderne subito il significato. Ora afferma di credere che dietro quei numeri si trovi una storia personale. Dalla scoperta avvenuta in giovane età alla pratica quotidiana, la numerologa si impegna a portare questa disciplina al centro di discussioni contemporanee.

Madre, compagna, donna «in cammino», come ama definirsi, Monika Ben Thabetová ha trasformato quel primo contatto in un linguaggio capace di leggere le traiettorie interiori delle persone. Non numeri come cifre e quantità, ma come energia, vibrazione, racconto. Sarà tra le voci protagoniste de Il tempo della presenza – Lucidità nel caos, l’incontro promosso dal progetto Koscenthia in programma l’11 aprile a Milano. Una giornata che riunisce filosofia, psicologia e spiritualità attorno a una domanda sempre più urgente: come restare lucidi in un tempo che sembra spingerci continuamente fuori asse. In questo contesto, il suo intervento Il codice... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Monika Ben Thabetová, numerologa: «A 15 anni mia madre mi disse:?“Siediti e scrivi la tua data di nascita”. Non capivo, ma oggi so che nulla accade per caso. Il primo passo è scriverla e osservarla. Dietro quei numeri si nasconde una storia unica»

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