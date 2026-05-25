Lo scrittore israeliano David Grossman ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, e del governo guidato dal primo ministro. Grossman ha definito Ben-Gvir una “disgrazia nazionale” e ha dichiarato di provare vergogna per quanto sta accadendo nel suo paese. La sua presa di posizione si è fatta sentire in un’intervista recente.

Lo scrittore israeliano David Grossman condanna il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e il governo di Benjamin Netanyahu. “Gente come Ben-Gvir, quello che lui aizza non è semplicemente un prodotto di Israele e degli israeliani, è una disgrazia nazionale ciò che lui sostiene. È terribile, io guardo questa situazione e mi vergogno, mi vergogno di ciò che accade a casa mia, nel mio giardino, per così dire”, ha detto Grossman, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, in seguito alle violenze perpetrate dalle forze israeliane nei confronti degli attivisti della Flotilla alla presenza proprio di Ben-Gvir. “Insomma, fanno tutto il possibile per istigare la gente all’odio e alla brutalità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Grossman: "Ben Gvir è una disgrazia nazionale. Mi vergogno di ciò che accade a casa mia"

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Grossman: Ben-Gvir una disgrazia nazionale, non siamo condannati a uccidere ed essere uccisi

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