datini raccontato dagli studiosi

Notizia in breve

Una serata è stata dedicata a Francesco Datini, con un evento presso l’archivio e la fondazione a lui intitolati. Durante l’iniziativa, sono stati presentati studi e documenti relativi al mercante pratese. Sono stati approfonditi aspetti della sua attività commerciale e della sua vita, attraverso analisi di materiali conservati e interventi di esperti. L’evento ha coinvolto pubblico e studiosi interessati alla figura storica di Datini e al patrimonio archivistico ad essa collegato.