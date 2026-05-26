Datini raccontato dagli studiosi
Una serata è stata dedicata a Francesco Datini, con un evento presso l’archivio e la fondazione a lui intitolati. Durante l’iniziativa, sono stati presentati studi e documenti relativi al mercante pratese. Sono stati approfonditi aspetti della sua attività commerciale e della sua vita, attraverso analisi di materiali conservati e interventi di esperti. L’evento ha coinvolto pubblico e studiosi interessati alla figura storica di Datini e al patrimonio archivistico ad essa collegato.
Serata dedicata a Francesco Datini, al prestigioso archivio e alla fondazione che porta il nome del mercante pratese. L’iniziativa è stata organizzata dal Rotary club Prato presieduto da Elisabetta Pastacaldi. Nel corso della serata, Giammarco Piacenti, presidente della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "Francesco Datini" e socio del club ha presentato la vita del mercante accompagnato dalla proiezione di una sintesi del documentario dedicato a Datini e realizzato da Tommaso Santi. Piacenti ha riferito anche sulle attività che la Fondazione svolge soffermandosi sul convegno internazionale che ogni anno porta in città numerosi studiosi provenienti da ogni parte del mondo occidentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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