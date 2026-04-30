stare insieme va di moda i ragazzi del datini e file per le cure palliative

Si è conclusa con un grande riscontro la manifestazione intitolata Stare insieme va di moda, promossa da File – Fondazione Italiana di Leniterapia, in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Datini. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolto in diverse aree della città, con una serie di attività volte a sensibilizzare sull'importanza delle cure palliative. La giornata ha visto la presenza di volontari, professionisti e cittadini, tutti impegnati nelle iniziative programmate.

Grande successo per la manifestazione Stare insieme va di moda organizzata da File – Fondazione Italiana di Leniterapia con i ragazzi dell’Istituto Datini. Protagonisti gli studenti, che hanno messo in campo le loro competenze in cucina e in passerella. L’obiettivo era sostenere File, realtà attiva da anni sul territorio nelle cure palliative gratuite per malati cronici. Grazie alla collaborazione tra volontari, studenti e organizzatori, l’iniziativa ha sensibilizzato i presenti sull’importanza del supporto umano e sanitario per molte famiglie. "File nasce a Firenze più di 20 ani fa per non lasciare da sole le persone gravemente malate, offrendo assistenza gratuita di cure palliative e supporto alle famiglie nel lutto – ha spiegato Flavia Buzzonetti, responsabile progetti sociali per File a Prato –.🔗 Leggi su Lanazione.it

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