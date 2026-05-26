date un podcast a conte e de laurentiis

Il Napoli ha annunciato che l’ultima partita di Antonio Conte come allenatore è stata contro l’Udinese. La gara si è conclusa con la squadra di casa che ha perso 2-1. Dopo il fischio finale, Conte ha lasciato il campo senza rilasciare dichiarazioni. La società ha confermato che il tecnico non continuerà sulla panchina partenopea. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ore successive alla partita.

Che Napoli-Udinese fosse l’ultima partita di Antonio Conte da allenatore del Napoli, ormai, lo sapevano anche i muri. Era stato il tecnico stesso a preannunciarlo con qualche giorno di anticipo: «Il presidente De Laurentiis sa già tutto», aveva detto dopo il successo con il Pisa, che aveva cementato il secondo posto e archiviato definitivamente la pratica per un posto in Champions League. Che la conferenza post-partita di Napoli-Udinese potesse diventare l’occasione per un breve spettacolo di arte varia, invece, non era stato previsto nemmeno dal più visionario degli addetti ai lavori azzurri. Si immaginavano, quelle sì, le dichiarazioni di rito dell’allenatore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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