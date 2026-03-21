Nel mondo del calcio, tra Conte e De Laurentiis si svolge una trattativa chiave, con il secondo che si mostra più determinato. Sul fronte delle operazioni di mercato, il Napoli si prepara a vendere alcuni giocatori, mentre la vittoria contro il Cagliari rappresenta un risultato importante per la squadra. Cesare e Guido sono i protagonisti di questa giornata di eventi e decisioni.

Gridelli: "Quale vittoria da grande squadra, Cagliari modesto, la stagione va analizzata". Trombetti: "Mi sembri troppo severo, per Manna sarà un’estate assai complessa" Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli contro un modesto Cagliari. Sento parlare di una vittoria da grande squadra ma poniamo le cose nella giusta dimensione. I sardi venivano da una sconfitta per 3-1 a Pisa (una squadra già praticamente in serie B) e avevano avuto la capacità di perdere e incassare 2 reti con un uomo in più. E anche con il Napoli il Cagliari ha dimostrato la sua pochezza e nullità in fase offensiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Conte e De Laurentiis, al tavolo della trattativa il più forte non sarà Conte. E sul mercato ci sarà da vendere

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