PODCAST – Non date retta ai pazzi | a Conte piace fare gol e sa come si fa

In un nuovo episodio del podcast, si discute delle opinioni diffuse tra tifosi e sui social, che criticano l’approccio tattico dell’allenatore del Napoli. Si afferma che Conte preferisce uno stile di gioco offensivo e che sa come portare i suoi giocatori a segnare, contrastando le voci negative che lo definiscono arretrato e poco spettacolare. La discussione si concentra sui commenti e sulle percezioni attorno alla sua strategia.

Non date retta ai pazzi: a Conte piace fare gol e sa come si fa. C’è una voce che gira con insistenza sulle chat e tra i tifosi: “Il Napoli segna poco perché Conte è un allenatore arretrato, che pratica un gioco approssimativo e poco spettacolare”. A Conte piace fare gol. Niente di più falso. Nella seconda puntata di Antifútbol – Solo opinioni impopolari, il podcast che Viale De Laurentis 29 realizza con il Napolista, smontiamo il mito. Basta guardare alla carriera del tecnico salentino, che ha sempre esaltato i suoi bomber, per capire che non è così. Mentre sulla definizione di spettacolarità, be’, bisogna mettersi d’accordo: spettacolare non è solo il tiki-taka. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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