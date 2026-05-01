Data center in Lombardia | emendamenti simili alle richieste di Aruba

In Lombardia sono stati presentati emendamenti relativi alla gestione dei nuovi data center che sembrano seguire le richieste fatte da Aruba. I cambiamenti riguardano principalmente le modalità di autorizzazione e le norme di sicurezza per queste strutture. Le proposte sono state discusse in sede regionale, senza ancora arrivare a una decisione definitiva. La questione ha suscitato interesse tra le aziende del settore e le associazioni ambientaliste.

? Cosa sapere Emendamenti in Lombardia ricalcano le richieste di Aruba sulla gestione dei nuovi data center.. La maggioranza regionale propone semplificazioni su oneri compensativi e aree industriali dismesse.. Il 16 marzo scorso, la società Aruba ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e ai consiglieri regionali, evidenziando quattro criticità cruciali riguardanti la proposta di legge per la gestione dei nuovi data center in territorio lombardo. La missiva, che ha generato un impatto significativo nelle stanze del potere regionale, arriva dopo che i vertici dell’azienda di servizi digitali hanno partecipato alle audizioni in Commissione tenutesi il 9 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Data center in Lombardia: emendamenti simili alle richieste di Aruba Notizie correlate La legge in discussione in Regione. Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di ArubaAnastasio Ha riscosso non poco successo la lettera inviata il 16 marzo da Aruba al presidente della Regione, Attilio Fontana, e ai consiglieri... La guerra ai data center in LombardiaLa richiesta di nuove strutture arriva per il 60 per cento alla regione, che pensa a una nuova legge capace di mettere il turbo allo sviluppo del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Data center, Milano e Lombardia al centro della crescita digitale; Data center in Lombardia: via libera al disegno di legge per la regolamentazione; Data center, nel 2026 l’Italia cambia le regole del gioco; Data center, avanti il progetto di legge della Lombardia. Data center in Lombardia: via libera al disegno di legge per la regolamentazione –La Lombardia è apripista nella regolamentazione dei Data center. Oggi, giovedì 243 aprile 2026, la Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità ha approvato a maggioranza il primo progetto di leg ... ticinonotizie.it Data center, nel 2026 l’Italia cambia le regole del giocoNel 2026 l’Italia ridefinisce il mercato dei data center con nuove norme, filtri autorizzativi e criteri di sostenibilità. corrierecomunicazioni.it