Un uomo ha dichiarato che la famiglia è pronta a trasferirsi, ma chiede che i loro diritti siano rispettati. Ha aggiunto che i tre bambini, che vivono nel bosco, continuano a chiedere quando potranno tornare con loro e manifestano nostalgia per i loro animali. La famiglia si trova in una fase di preparazione per un possibile cambiamento di abitazione, mantenendo l’attenzione sulla tutela dei propri diritti. Nessuna altra informazione sui motivi o sui dettagli legali coinvolti.

Dalla fine dello scorso novembre Nathan Trevallion è separato dai suoi tre figli. Prima, per decisione del Tribunale, i bambini sono stati condotti in una casa protetta a Vasto, assieme a mamma Catherine. Poi, il 6 marzo, Catherine è stata allontanata dalla struttura, con una decisione che ancora adesso lascia molte perplessità. I due genitori, in tutto questo tempo, hanno cercato di collaborare con le autorità, si sono resi disponibili a cambiare alcuni rilevanti aspetti del loro stile di vita. Ma ancora non è bastato. La perizia disposta dal tribunale a cui si sono sottoposti li descrive come inadatti, troppo rigidi e legati alle loro convinzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nathan Trevallion: «Ora siamo pronti a cambiare casa. Ma siano rispettati i nostri diritti»

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