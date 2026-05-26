Data center | la Lombardia detta le regole per l’impatto energetico

La Lombardia ha stabilito nuove regole per limitare l’impatto energetico dei data center. In particolare, si prevedono restrizioni sull’utilizzo del calore generato dai server, che potrebbe essere sfruttato per riscaldare abitazioni. Al momento, molti comuni lombardi si oppongono all’installazione di nuove infrastrutture di questo tipo, citando preoccupazioni ambientali e di consumo energetico. La regione mira a regolamentare l’espansione di data center e a promuovere soluzioni più sostenibili.

? Domande chiave Come può il calore dei server riscaldare le case dei cittadini?. Perché i comuni lombardi resistono all'installazione di nuovi centri dati?. Quanto inciderà la nuova legge sulla tutela del suolo agricolo?. Come influirà il modello lombardo sulle future norme dell'Unione Europea?.? In Breve Lombardia ospita il 63% delle richieste italiane con 67 strutture attive nel 2024.. Nuovi oneri per l'uso di suolo agricolo e compensazioni per i Comuni lombardi.. Incentivi per il riutilizzo del calore dei server nei sistemi di teleriscaldamento locali.. Data center consumano il 3% dell'elettricità UE con picchi del 20% in Irlanda..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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