Negli ultimi tempi si sono registrate più di 150 richieste di autorizzazione per nuovi Data Center nella regione Lombardia, che si tradurranno in una richiesta di circa 22 gigabyte di capacità. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo alla crescita dell’uso energetico legato a queste strutture, considerando anche l’aumento della domanda di servizi digitali nella zona. La questione riguarda principalmente i costi energetici e le implicazioni per la rete elettrica locale.

? Cosa sapere Oltre 150 richieste di Data Center gravano sulla Lombardia con domanda di 22 Gigabyte.. L'eccessivo carico energetico rischia di far aumentare i costi della luce per i lombardi.. Oltre 150 richieste di apertura per Data Center gravano sulla Lombardia, con il 63% delle domande nazionali concentrate nell’area milanese e nell’hinterland, mettendo a rischio la stabilità dei costi energetici regionali. Il territorio lombardo si trova davanti a un bivio tecnologico che rischia di trasformare i bilanci delle famiglie e delle imprese locali. La pressione è concentrata su Milano e sui comuni limitrofi, dove l’assalto ai grandi centri di elaborazione dati ha già iniziato a segnare il paesaggio industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assalto ai Data Center: la Lombardia rischia costi energetici folli

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