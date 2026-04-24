I data center svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento di molte tecnologie digitali, ospitando e gestendo grandi quantità di dati. Recentemente, si è discusso della loro influenza sulla rete elettrica, con alcuni esperti che sollevano preoccupazioni riguardo al consumo energetico. In un’intervista, Stefano Mozzato dell’IDA, l’associazione italiana dei data center, ha affrontato questi temi, spiegando quali sono le caratteristiche e le implicazioni di queste strutture.

E rappresentano davvero un problema per le reti elettriche? Ne parliamo con Stefano Mozzato dell’IDA, l’associazione italiana dei data center.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché i data center sono strategici?

Perché il rame sta diventando il metallo più strategico del digitale

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