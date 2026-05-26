Darderi ha vinto il suo incontro a Parigi contro Ofner dopo aver affrontato sette palle break senza perdere il servizio. La sua strategia si è basata su scelte tecniche che gli hanno permesso di mantenere il controllo durante il match, anche nelle fasi più delicate. Il caldo ha rappresentato un elemento sfidante, ma l’azzurro ha gestito bene le situazioni di pressione, riuscendo a sfruttare le occasioni favorevoli e a chiudere il set.

? Domande chiave Come ha fatto Darderi a gestire le sette palle break subite?. Quale scelta tecnica ha permesso all'azzurro di battere Ofner?. Perché il passato giovanile complica la sfida contro Comesana?. Quanto influirà il caldo sulla tenuta fisica nel prossimo turno?.? In Breve Darderi ha subito sette palle break nel primo set contro Ofner.. L'azzurro affronterà Francisco Comesana dopo aver perso due incontri giovanili contro l'argentino.. La strategia vincente ha previsto l'uso frequente della palla corta sulla terra battuta.. Darderi disputerà il prossimo turno dopo un giorno intero di riposo a Parigi.. Luciano Darderi ha conquistato la sua seconda vittoria al Roland Garros battendo Sebastian Ofner con una prestazione solida e convincente sul grande???? di Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Darderi trionfa a Parigi: tattica vincente contro Ofner nel caldo

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