L’italo-argentino Ofner-Darderi affronterà il suo primo turno all’Open di Francia. La partita si svolgerà a Parigi e rappresenta il debutto del giocatore in questa edizione del torneo. Nessun dettaglio sulle modalità di svolgimento o sull’avversario ancora disponibili. La sfida è programmata come primo incontro per il tennista nel tabellone principale del Roland Garros.

Sarà Ofner-Darderi al primo turno dell’Open di Francia: l’analisi e le previsioni per il match d’esordio dell’italo-argentino al Roland Garros. Il primo turno dell’ormai imminente Roland Garros mette di fronte due tennisti dagli stili di gioco diametralmente opposti, in un incrocio che promette, proprio in considerazione di tali differenze, un forte contrasto tattico. Sulla terra battuta di Parigi andrà in scena la sfida tra Sebastian Ofner e Luciano Darderi, un debutto che, quanto meno sulla carta, sembra sorridere all’italo-argentino. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’azzurro, come si evince chiaramente dalle ultime performance, è ormai uno specialista del rosso, mentre l’austriaco, dal canto suo, è storicamente più a suo agio sulle superfici rapide. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Ofner-Darderi, un conto da regolare all’esordio a Parigi

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