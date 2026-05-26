Darderi monumentale al Roland Garros fatica solo un set e poi asfalta Ofner 7-6 6-2 6-3

Da feedpress.me 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Darderi ha vinto il suo primo turno a Roland Garros, superando in tre set Sebastian Ofner, che occupa la posizione 112 nel ranking ATP. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, l’italo-argentino ha chiuso la partita in due ore e 25 minuti, con i punteggi di 7-6(5), 6-2 e 6-3. La partita si è svolta sulla terra rossa del torneo francese.

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Buona la prima per Luciano Darderi al Roland Garros. L’italo-argentino ha superato il primo turno battendo l’austriaco Sebastian Ofner, numero 112 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-3. La sfida si è conclusa dopo due ore e 19 minuti di gioco. Prestazione solida del numero 17 Atp Darderi, reduce dalla semifinale raggiunta due settimane fa agli Internazionali d’Italia, si è imposto con autorità dopo un primo set equilibrato deciso al tie-break. Da lì in avanti il tennista azzurro, attualmente numero 17 del ranking maschile, ha preso il controllo del match, concedendo poco all’avversario e chiudendo la partita in tre set. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Darderi monumentale al Roland Garros, fatica solo un set e poi asfalta Ofner (7-6/6-2/6-3)
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