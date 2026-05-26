Danza teatro e spettacoli alla necropoli dei Monterozzi di Tarquinia

La necropoli dei Monterozzi di Tarquinia ospiterà la rassegna “Variazioni artistiche” il 30 e 31 maggio e il 13 e 14 giugno. La manifestazione prevede spettacoli di danza, teatro e altre espressioni artistiche all’interno delle tombe e delle aree archeologiche del sito. L’evento si svolge in quattro giornate distribuite tra fine maggio e metà giugno, coinvolgendo artisti e compagnie che si esibiscono in ambienti storici.

La necropoli dei Monterozzi di Tarquinia ospita, il 30 e 31 maggio e il 13 e il 14 giugno, la rassegna “Variazioni artistiche”. L'evento, sostenuto dalla regione Lazio in collaborazione con Pact - Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia e patrocinato dal comune, consiste in sette spettacoli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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