Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno del Roland Garros 2026. La sua sconfitta è stata una delle sorprese più grandi di questa fase del torneo. Il tennista ha dichiarato di poter ancora partecipare agli Slam, ma ha ammesso di non avere la potenza di alcuni avversari, come Sinner. La sua eliminazione ha attirato molta attenzione nel mondo del tennis.

L’eliminazione immediata di Daniil Medvedev rappresenta sicuramente uno dei più clamorosi colpi di scena avvenuti sin qui al primo turno del Roland Garros 2026. Il fresco semifinalista degli Internazionali d’Italia, n.6 del seeding, si è fatto sorprendere infatti dall’australiano n.97 al mondo Adam Walton per 6-4 al quinto set confermando il suo pessimo feeling con il Major parigino ed in generale con la terra battuta. “ Non è stata una partita facile. Non ho giocato il mio miglior tennis. Lui ha giocato bene a tratti e meno bene in altri momento, e sono riuscito a prendere il sopravvento quando lui non ha giocato al meglio. Tutto qui. Non sono riuscito ad alzare a sufficienza il mio livello per poter vincere l’intera partita, ed è per questo che ho perso “, spiega il tennista russo in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniil Medvedev: “Posso ancora dire la mia negli Slam, ma non ho la potenza di Sinner…”

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