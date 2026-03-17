Medvedev disavventura ‘in aereo’ dopo la finale persa con Sinner | Ho perso i bagagli non posso giocare a Miami

Daniil Medvedev ha vissuto un imprevisto durante il suo viaggio verso Miami dopo aver perso la finale a Indian Wells contro Jannik Sinner. L’atenzione si concentra sui suoi problemi con i bagagli, che lo hanno impedito di partecipare all’Atp di Miami. La situazione ha coinvolto la perdita dei suoi effetti personali durante il volo, creando un ostacolo pratico che lo ha lasciato fuori dalla competizione.

(Adnkronos) – Gli ultimi giorni non sono scivolati via benissimo per Daniil Medvedev. Dopo la finale persa contro Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells, il tennista russo ha dovuto fare i conti con un problema logistico nella sua partenza per affrontare l'Atp di Miami. Cos'è successo? Nel suo volo verso la Florida per il prossimo impegno, l'attuale numero 10 del ranking ha smarrito i bagagli. Un problema non da poco in vista dei prossimi match, sollevato da Medvedev anche sui social. "Ciao United Airlines – si legge in un suo tweet su X – ho bisogno di un piccolo aiuto. Ieri sono partito da Psp (l'Aeroporto Internazionale di Palm Springs, in California, ndr) per la Florida e nessuna delle mie valigie è arrivata. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Djokovic cita anche Sinner dopo la finale persa contro Alcaraz: “Non pensavo di essere qui”Novak Djokovic scherza dopo la sconfitta agli Australian Open nella finale contro Carlos Alcaraz. Djokovic cita anche Sinner dopo la finale persa agli Australian Open: “Non pensavo di essere qui”Novak Djokovic scherza dopo la sconfitta agli Australian Open nella finale contro Carlos Alcaraz.