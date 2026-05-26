Un uomo condannato per l’omicidio di una giovane donna ha dichiarato in un’intervista televisiva di non essere così stupido da commettere un omicidio, scriverne un racconto e poi conservarlo. Nei suoi scritti letterari, aveva descritto omicidi di prostitute nigeriane con modalità molto simili a quella del delitto reale.

Daniele Ughetto Piampaschet, oggi detenuto nel carcere di Torino e condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione, continua a proclamarsi innocente. E davanti alle domande di Francesca Fagnani rilancia, accusando magistrati e investigatori di aver «insabbiato le carte e depistato le indagini». Un confronto che tocca anche momenti di forte tensione: lui che perde più volte il controllo, mentre la giornalista gli ricorda gli elementi contenuti nelle sentenze definitive che lo indicano come responsabile del delitto. In studio deve intervenire perfino il suo avvocato per tentare di riportare la calma. Al centro dell’intervista ci sono... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daniele Ughetto Piampaschet, lo scrittore «killer» condannato per l’omicidio di Anthonia Egbuna, a Belve Crime: «Sarei così stupido da massacrare una persona, scriverne un racconto e poi conservarlo?»

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