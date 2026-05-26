D’Angelo niente Avellino Dietro c’è il Modena

Il Modena sta valutando attentamente le opzioni per l’allenatore della prossima stagione, senza affrettarsi a prendere una decisione. La squadra non ha ancora confermato un nome, ma si sa che il club preferisce prendersi tutto il tempo necessario per fare una scelta ponderata. Questa strategia di attesa si verifica in un momento in cui si fanno nomi e voci di possibili sostituti, ma ancora senza conferme ufficiali.

Non è una novità che il Modena voglia prendersi il giusto tempo per scegliere l’ allenatore che dirigerà la squadra la prossima stagione. Lo insegna anche il passato gialloblù. Ad alcuni potrebbe sembrare sorprendente che i canarini non avessero in mano un sostituto, una volta esonerato Sottil, ma ciò denota ancor più la volontà marcata di separarsi dall’ex tecnico, comunque e a prescindere. Resta ora da intendere quel passaggio chiave del comunicato pubblicato lo scorso venerdì: ". dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso". Se lo si volesse intendere letteralmente, si dovrebbe intraprendere una strada netta. E, come vorrebbe la famiglia Rivetti, puntare forte su Ignazio Abate o un profilo molto simile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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