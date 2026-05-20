L’Avellino sta programmando una doppia attività in Abruzzo, con un ritiro estivo in programma e l’ipotesi di un cambiamento sulla panchina. La squadra si sposterà nella regione per prepararsi alla nuova stagione, mentre le decisioni sulla guida tecnica sono ancora in fase di valutazione. La presenza sul territorio abruzzese si inserisce in un momento di ricostruzione per il club, con alcuni nomi che circolano tra le possibili scelte per il ruolo di allenatore.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino riparte dall’Abruzzo. Non solo per il ritiro estivo, ma forse anche per la nuova guida tecnica. La missione andata in scena a Rivisondoli da parte della dirigenza biancoverde ha infatti avuto un doppio significato: da una parte consolidare il legame con la località che già un anno fa ospitò la preparazione estiva della squadra, dall’altra intensificare i contatti con Luca D’Angelo, oggi il nome più caldo per la panchina. Il tecnico pescarese, reduce dall’esperienza con lo Spezia, è entrato con forza nei pensieri del club irpino. Il confronto avuto con Giovanni D’Agostino e Mario Aiello avrebbe rafforzato ulteriormente la candidatura dell’ex allenatore di Pisa e Spezia, apprezzato soprattutto per la sua mentalità pragmatica e per quella voglia di rilancio maturata dopo le ultime stagioni complicate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, doppia missione in Abruzzo: D’Angelo e ritiro nel mirino

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