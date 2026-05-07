In vista della partita tra Avellino e Modena, valida per la 38ª giornata di Serie BKT, il tecnico biancoverde ha annunciato i giocatori convocati, evidenziando alcune assenze causate da problemi fisici. Tra i convocati spicca una novità proveniente dalla Primavera, che potrebbe avere un ruolo nella sfida. La formazione irpina si prepara a scendere in campo con diverse assenze, mentre si attendono eventuali variazioni all’ultimo momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della sfida tra Avellino e Modena, valida per la 38ª giornata del campionato di Serie BKT, il tecnico biancoverde Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati, facendo però i conti con diverse assenze legate a problemi fisici. Non sarà della partita Favilli, fermato da un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra. Stop anche per Milani, alle prese con un trauma al calcagno sinistro. Prosegue invece il percorso di recupero per Reale, che sta seguendo il programma riabilitativo dopo la lesione muscolare al soleo della gamba sinistra. Situazione simile anche per Simic, ancora impegnato nel recupero dalla distrazione al flessore della coscia sinistra.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, convocati per il Modena: spunta una novità dalla Primavera

Notizie correlate

Juventus Next Gen, i convocati per il Bra: sale un difensore dalla PrimaveraSorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino.

Primavera: il derby va ai canarini. Succede tutto nella ripresa: decisiva una doppietta di Colpo. I granata escono dalla zona playoff. Cavaliere illude, poi il Modena la ribaltaREGGIANA 1 MODENA 2 REGGIANA: Fajt, Gilli (44’ st Diletto), Ferretti, Pinelli (19’ st Visentin), Ezinwa, Mirri, Conte, Ledain, Cavaliere, Maisterra,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Avellino senza Iannarilli ad Empoli: i convocati di Ballardini; Empoli-Avellino, Daffara titolare: 3.000 tifosi irpini per sognare i playoff; Probabili formazioni Empoli-Avellino: le scelte di Ballardini per la 37ª giornata; Ballardini perde Iannarilli per l’Empoli: convocati e assenti.

Avellino-Modena, la lista dei 22 convocati gialloblùAppuntamento allo Stadio Partenio-Lombardi per il Modena di Andrea Sottil che domani, venerdì 8 maggio, chiude la regular season ad Avellino. Fischio d’inizio alle ore 20,30. Ecco i 22 canarini convoc ... msn.com

MODENA CALCIO, PRIMA AVELLINO, POI I PLAYOFF: TANTO LAVORO PER SOTTILLa vittoria nel derby per lanciarsi e chiudere al meglio possibile una stagione decisamente positiva. La settimana che si appresta a cominciare è quella che porterà il Modena a vivere, venerdì sera, l ... tvqui.it

Liratv. . Shock a Salerno e Avellino: smantellato un traffico di droga! "A capo del gruppo ci sarebbe stato un 26enne di Atripalda" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #indagini #Atripalda #clanFezzadeVivo #ddasalerno #droga #elenaG - facebook.com facebook