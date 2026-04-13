Dammi i soldi o ti ammazzo | terrore nel negozio in via Cerati rapinatore in fuga con l' incasso

Sabato sera, intorno alle 19:10, un negozio in via Cerati è stato teatro di una rapina. Un uomo armato di coltello ha minacciato il personale, chiedendo i soldi presenti in cassa. Dopo aver ottenuto meno di mille euro, il rapinatore è fuggito rapidamente dall’attività commerciale. L’episodio si è verificato a pochi minuti dalla chiusura del negozio, senza che ci siano state conseguenze per persone coinvolte.