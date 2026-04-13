Dammi i soldi o ti ammazzo | terrore nel negozio in via Cerati rapinatore in fuga con l' incasso
Sabato sera, intorno alle 19:10, un negozio in via Cerati è stato teatro di una rapina. Un uomo armato di coltello ha minacciato il personale, chiedendo i soldi presenti in cassa. Dopo aver ottenuto meno di mille euro, il rapinatore è fuggito rapidamente dall’attività commerciale. L’episodio si è verificato a pochi minuti dalla chiusura del negozio, senza che ci siano state conseguenze per persone coinvolte.
Armato di coltello rapina “L’isola dei Tesori” e fugge con meno di mille euro. La rapina si è consumata intorno alle 19,10 di sabato 11 aprile, quando mancavano venti minuti all’orario di chiusura del punto vendita di via Cerati. Qui, un uomo ha approfittato del negozio praticamente deserto per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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