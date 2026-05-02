Dammi telefono e soldi se no ti accoltello | tentata rapina sul Carmine

Venerdì sera, alcuni residenti segnalano un episodio di tentata rapina in via Carmine. Un uomo straniero avrebbe avvicinato un passante e, minacciandolo con un coltello, gli avrebbe chiesto denaro e il telefono. La situazione ha creato preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La polizia è intervenuta sul posto, avviando le indagini per identificare il responsabile.

Tensione, venerdì sera: come denunciato da alcuni residenti, in via Carmine, uno straniero avrebbe tentato di rapinare un passante minacciandolo con un coltello. La scena, tuttavia, non sarebbe passata inosservata e alcuni presenti avrebbero allertato le forze dell'ordine giunte immediatamente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate “Se non mi dai i soldi ti ammazzo”: processo per tentata rapina, assolto 33enneTempo di lettura: < 1 minutoÈ stato assolto dal Tribunale di Benevento un 33enne di Montesarchio, finito sotto processo con l’accusa di tentata... “Dammi i soldi o ti fulmino”. Poi l’aggressione: 37enne condannatoGrosseto, 25 febbraio 2026 – Si erano accordati con per la vendita di una Bmw usata: tremila euro la cifra pattuita. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Estorsione dopo furto in piazza del Teatro: Dammi i soldi o non riavrai il borsello; Dammi tutti i soldi: donna transessuale rapinata e violentata vicino al sottopasso in zona Navigli; Dammi tutto o lascio il cane: pestato e rapinato dal branco dopo il viaggio in bus; I soldi o rapiamo tuo figlio. Presa la banda delle estorsioni. Datemi i soldi o vi ammazzo: era il terrore dei genitori. Arrestato figlio violentoA Spoleto la polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni. Pressava con violenze e minacce padre e madre per avere denaro ... lanazione.it Dammi i soldi o ti taglio una mano. Giovane condannato a due anniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Rimini, “se rivuoi il tuo telefono, dammi 70 euro”: all’appuntamento c’è anche la Polizia e lo arresta per estorsione - facebook.com facebook