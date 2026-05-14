Giro d’Italia 2026 | la provincia di Chieti protagonista dell’ottava tappa tra paesaggi e cultura

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina alla sua ottava tappa, che si svolgerà in provincia di Chieti, in Abruzzo. La manifestazione sportiva sta attirando l’attenzione di molti, e durante questa frazione della corsa, un progetto promosso dall’azienda di sponsor ufficiale si concentrerà sulla promozione delle bellezze del territorio. La tappa attraverserà paesaggi naturali e luoghi di interesse culturale, offrendo una vetrina alle caratteristiche della regione. La gara proseguirà poi verso altre località italiane.

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