Forza Italia 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno | Partito attrattivo per area moderata

In provincia di Salerno, Forza Italia ha annunciato l’ingresso di quarantuno nuovi consiglieri comunali, tra cui quattro vicesindaci e un presidente del consiglio comunale. I nuovi membri del partito provengono da diversi comuni, tra cui San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni. Inoltre, sono stati eletti assessori in vari comuni come Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota.

Il coordinatore regionale Martusciello: "Il lavoro straordinario che il vicesegretario provinciale con delega agli enti locali, l'onorevole Attilio Pierro, sta facendo dà frutti straordinari" "Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni, il presidente del consiglio comunale di Castel San Lorenzo, gli assessori di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota". Lo annuncia l'europarlamentare Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. "Quarantuno amministratori che hanno sottoscritto l'adesione a Forza Italia rafforzando in modo straordinario il nostro partito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Forza Italia, 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno: "Partito attrattivo per area moderata" Articoli correlati Referendum, gazebo di Forza Italia a Chieti: dirigenti e amministratori in piazza per il SìAnche l’avvocato Domenico Barbone Paolini, impegnato in un convegno sul referendum all’Aurum, ha voluto far pervenire il proprio sostegno... Leggi anche: Anno scolastico 2026/27, in Sicilia 41 nuovi indirizzi di studio alle superiori: le novità a Messina e provincia Una raccolta di contenuti su Forza Italia Temi più discussi: Italia, Gasparri non è più capogruppo di Forza Italia al Senato; Forza Italia al Senato, Stefania Craxi nuovo capogruppo: Nomina non legata a sconfitta referendum; Stefania Craxi, chi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di Gasparri; Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia al Senato. FI, Martusciello: 41 nuovi amministratori in provincia di SalernoRoma, 30 mar. (askanews) – Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni, il presidente del c ... askanews.it Marina Berlusconi chiede il rinnovamento di Forza Italia. Caccia a volti nuovi, ma Barelli resta«Bene, mi sono dimesso. Ora passiamo al punto due». Palazzo Madama, interno sera, Maurizio Gasparri guarda negli occhi i senatori riuniti nella stanza del gruppo al ... ilgazzettino.it Fratelli d’Italia è la lista più votata, Forza Italia piazza il candidato più forte. Tra i meloniani spicca il boom del vicesindaco di Soverato e primo degli eletti di “Venti da Sud” - facebook.com facebook Primo congresso con le tessere Forza Italia non vuole spaccature bis per Zangrillo, se no c’è Rosso x.com