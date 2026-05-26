Circa un terzo del traffico internet globale attraversa i cavi sottomarini nel Golfo Persico, collegando diversi paesi della regione. Lo stretto di Hormuz, punto di passaggio strategico, rappresenta un collegamento cruciale per le comunicazioni digitali internazionali. La sicurezza di queste infrastrutture è considerata fondamentale per garantire il funzionamento della rete mondiale. La regione è spesso al centro di tensioni geopolitiche che pongono a rischio la stabilità delle connessioni digitali.

La guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e la crisi nello stretto di Hormuz hanno creato il caos nel settore del trasporto merci e della logistica negli ultimi mesi. Si sono scritte pagine e pagine sull’argomento, ma il blocco dello stretto e la crisi nel mar Rosso, che dal 2023 esplode a fasi alterne, hanno richiamato l’attenzione anche sulle infrastrutture digitali, sia per i rischi a cui sono esposte oggi le rotte dei cavi in fibra ottica sia per gli attacchi contro i centri di elaborazione dati nel golfo Persico. Lo stretto di Hormuz e il mar Rosso in particolare sono importanti “colli di bottiglia” del sistema mondiale dei cavi internet, che collegano l’Asia all’Europa, ai paesi arabi e all’Africa orientale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dallo stretto di Hormuz dipende anche internet

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Irans Economy Is Breaking Under A Massive Internet Blackout

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