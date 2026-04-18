La nave da crociera Msc Euribia, rimasta bloccata nel Golfo Persico per circa un mese e mezzo, sta per uscire dallo stretto di Hormuz. La nave era rimasta ferma a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran e al blocco del passaggio strategico. Dopo questo periodo di inattività forzata, la nave si sta preparando a lasciare definitivamente l’area.

La nave da crociera Msc Euribia, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, è ormai prossima a lasciare definitivamente l'area. Secondo i dati AIS, l'unità della compagnia di Gianluigi Aponte naviga a circa 22 nodi e ha quasi doppiato la penisola di Musandam, all'estremità settentrionale dell'Oman, risultando di fatto quasi fuori dallo Stretto di Hormuz. La Euribia procede in un convoglio di altre navi da crociera: seguono la Celestyal Journey, mentre a breve distanza si trovano anche la Mein Schiff 4 e la Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Msc Euribia sta uscendo dallo stretto di Hormuz

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