Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto di cessare gli attacchi contro gli impianti energetici iraniani, ma ha aggiunto che la decisione dipende dalla situazione nello Stretto di Hormuz. Nel paese si registrano esplosioni e minacce legate al conflitto, mentre il prezzo del petrolio è aumentato dopo gli ultimi attacchi. La posizione statunitense rimane comunque incerta.

Nel conflitto in Iran si susseguono esplosioni e minacce. Trump starebbe cercando di evitare nuovi attacchi contro i siti energetici iraniani perché, dopo gli ultimi attacchi, è schizzato il prezzo del petrolio ma la linea non è definitiva. Tutto dipenderà da Teheran e, soprattutto, da ciò che deciderà di fare nello Stretto di Hormuz Il conflitto inIrancontinua a muoversi traescalation militare e tentativi, almeno a parole, di contenerla.Esplosioni, minacce e segnali contrastanti si susseguono, mentre sullo sfondo resta il vero nodo:l’energia.Secondo quanto riportato dalWall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, starebbe cercando di evitare nuovi attacchi contro i siti energetici iraniani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump: ‘Stop agli attacchi contro impianti energetici ma dipende dallo Stretto di Hormuz’

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