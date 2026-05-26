Jasmine Haffadi è passata dall’esperienza di bullismo all’apertura di 40 palestre, trasformando il trauma in un’attività imprenditoriale. Ha deciso di cambiare nome come prima azione di libertà, segnando un punto di svolta personale. La sua storia si concentra sulla rinascita attraverso il settore del fitness, con un percorso che evidenzia come abbia utilizzato le difficoltà per costruire un’impresa di successo.

? Domande chiave Come ha trasformato il trauma del bullismo in un impero commerciale? Perché cambiare nome è stata la sua prima vera azione di libertà? Come si gestiscono quaranta palestre dopo aver combattuto i disturbi alimentari? Cosa significa trasformare la rabbia per il razzismo in forza produttiva??? In Breve Arrivo in Italia a Bologna a sette anni dopo l'emigrazione da Casablanca. Pubblicazione del libro Il nome che ho scelto con editore Mondadori Electa. Gestione del franchising St . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’emigrazione a 40 palestre: il riscatto di Jasmine Haffadi

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