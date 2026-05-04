Torna il contest alla sua seconda edizione per decretare la gelateria del cuore della Capitale | ecco come funziona e cosa rende davvero speciale un gelato

Torna il contest dedicato alla scelta della gelateria preferita della Capitale, giunto alla sua seconda edizione. La manifestazione invita il pubblico a votare il locale che preferisce, evidenziando le caratteristiche che rendono speciale un buon gelato. La passione per il gelato, condivisa da molte persone, si traduce in una competizione che coinvolge diversi esercizi della città. Il contest mira a individuare il locale che, secondo i clienti, rappresenta il meglio in città.

Gustare un gelato è uno dei piaceri che, maggiormente, è in grado di unire persone diverse, ma tutte accomunate dalla stessa passione per questo fresco dolce. Eppure non tutti i gelati sono uguali, e questo, i romani, lo sanno bene. Il contest per eleggere la gelateria del cuore di RomaA Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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