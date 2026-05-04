Torna il contest alla sua terza edizione per decretare la gelateria del cuore della Capitale | ecco come funziona e cosa rende davvero speciale un gelato

Torna alla sua terza edizione il contest dedicato alla scelta della gelateria preferita della città. L’evento coinvolge i cittadini chiamati a votare il loro locale preferito, con l’obiettivo di eleggere la gelateria più amata. La competizione si concentra sul gusto e sulla qualità dei gelati offerti, elementi che rendono unico ogni prodotto. Il concorso si svolge nel rispetto di regole precise e coinvolge diverse attività del settore.

Gustare un gelato è uno dei piaceri che, maggiormente, è in grado di unire persone diverse, ma tutte accomunate dalla stessa passione per questo fresco dolce. Eppure non tutti i gelati sono uguali, e questo, i romani, lo sanno bene. Il contest per eleggere la gelateria del cuore di RomaA Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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