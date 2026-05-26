Il Comune di Maranello avrà a disposizione circa 400.000 euro provenienti dalle multe per infrazioni al codice della strada nel 2025. La somma rappresenta gli incassi totali delle sanzioni applicate durante l'anno. La cifra è stata comunicata dall’amministrazione comunale e indica le entrate derivanti dalle multe emesse nel corso dell’anno. Non sono stati forniti dettagli sulla distribuzione o l’utilizzo specifico di queste risorse.

Poco più di 400mila euro è la somma, di cui disporrà il Comune di Maranello, relativa agli incassi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada nel 2025. Il dato totale è ben più alto e si avvicina agli 1,5 milioni, ma bisogna togliere le risorse che vengono accantonate per i crediti di dubbia esigibilità e per le spese dei procedimenti amministrativi, ma l’avanzo garantisce comunque all’Amministrazione un tesoretto non indifferente. Ovviamente tenendo conto delle disposizioni legislative che ‘vincolano’ le destinazioni di tale somma, ripartendola tra spese per la sicurezza e la manutenzione delle strade, miglioramento della segnaletica, rafforzamento delle dotazioni del corpo di Polizia locale, progetti didattici, come ad esempio l’educazione stradale nelle scuole - sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle multe tesoretto di 400mila euro

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