Dalle multe tesoretto di 155 milioni in un anno ma il Comune non lo usa

Nel corso dell’anno del Giubileo, il Comune di Roma ha riscosso più di 154,7 milioni di euro attraverso sanzioni amministrative. Di questi, 2,3 milioni derivano da multe per eccesso di velocità accertato tramite autovelox. I dati indicano che la somma totale rappresenta un importo consistente, ma non sono stati resi noti piani o decisioni riguardo all’utilizzo di queste risorse. La cifra, definita come una sorta di “tesoretto”, non è stata destinata a specifici investimenti o interventi pubblici.

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Nell'anno del Giubileo il Comune di Roma ha incassato oltre 154,7 milioni dalle multe, di cui 2,3 per superamento dei limiti di velocità rilevato con gli autovelox. Un «tesoretto» per il Campidoglio che in parte, per legge, deve essere destinato a misure per l'incremento della sicurezza stradale. Tuttavia buona parte dei fondi accumulati nel 2025 grazie alle sanzioni non sono stati ancora utilizzati. La relazione sui proventi «derivanti dall'accertamento delle violazioni» al Codice della strada, pubblicato il 19 maggio scorso dal ministero dell'Interno sulla base di dati trasmessi dal Comune, riporta infatti un elenco di somme e importi destinati a interventi in favore non solo della polizia locale, ma anche dei dipartimenti capitolini e dei Municipi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dalle multe "tesoretto" di 155 milioni in un anno, ma il Comune non lo usa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Multe stradali, a Modena un "tesoretto" a metà: accertati 22 milioni, ma il Comune ne incassa 11L'Amministrazione ha approvato il rendiconto sulle sanzioni, certificando oltre otto milioni di euro spesi per manutenzioni, controlli e... Leggi anche: Monza, incassi boom dalle multe: 5,7 milioni al Comune Rottamazione quinquies, il Comune di Roma aderisce: dalle multe alla Tari, ecco cosa si potrà pagare e in quante rateRoma aderisce alla rottamazione quinquies, il provvedimento emanato dal Governo per consentire ai cittadini di pagare in misura ridotta le cartelle esattoriali. Venerdì scorso, il ... ilmessaggero.it Comune di Bergamo, un milione in più dalle multe: così quadrano i contiNonostante inflazione e spending review, accantonati 20 milioni. Saranno destinati agli investimenti per non cedere altre azioni ... bergamo.corriere.it