Calci approvato il rendiconto di gestione 2025 | tesoretto da 400mila euro

Nella seduta del consiglio comunale di ieri è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno 2025. Dal documento risulta un avanzo di circa 400mila euro. L’approvazione del rendiconto si è svolta senza variazioni o contestazioni da parte dei consiglieri. La discussione ha riguardato principalmente i risultati economici e le voci di spesa e entrata dell'anno passato.

Calci (PI), 5 maggio 2026 – Il rendiconto di gestione 2025, approvato nella seduta del consiglio comunale del 28 aprile scorso, attesta la solidità finanziaria del Comune di Calci e la consolidata capacità dell’amministrazione comunale di rispettare i vincoli economici, senza rinunciare al numero e alla qualità dei servizi erogati a fronte di tariffe invariate. Il consuntivo 2025, ha sottolineato la vicesindaca facente funzioni con delega al bilancio, conferma ancora una volta che il Comune di Calci può contare su conti sani in cui l’avanzo di amministrazione è in crescita, grazie alla gestione attenta e virtuosa che ha sempre contraddistinto gli ultimi mandati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calci, approvato il rendiconto di gestione 2025: tesoretto da 400mila euro Notizie correlate Latina, approvato il rendiconto di gestione 2025Latina, 30 aprile 2026 – Approvato dal Consiglio comunale, riunito oggi, il rendiconto della gestione dell’ente per l’annualità 2025. Baronissi, la sindaca Petta: “Approvato il rendiconto 2025, conti solidi e gestione responsabile”Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, un passaggio fondamentale che certifica,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aosta, approvato il rendiconto 2025 con il voto di Avs; bocciate le 8 mozioni della minoranza; Nel Consiglio comunale di martedì 28 aprile approvato il rendiconto 2025 all'unanimità; Bonarcado, approvato il rendiconto gestione del Comune - L'Unione Sarda.it; Ponte nelle Alpi: approvato il rendiconto 2025, oltre 2,2 milioni di avanzo per nuovi investimenti. Calci, approvato il rendiconto di gestione 2025: tesoretto da 400mila euroUna somma che la prossima amministrazione potrà utilizzare per lavori e servizi ... msn.com Rendiconto di gestione: Comune solido e scelte vincentiIl Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Rendiconto della gestione 2025. Un documento che fotografa una situazione finanziaria solida e una linea amministrativa orientata – dice la ... lanazione.it La denuncia del capitano della Flotilla: «Calci nel costato e nelle parti basse» x.com Salerno, calci e pugni per una rapina in Piazza San Francesco: straniero in carcere - facebook.com facebook