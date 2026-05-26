Dalle buste alle consulenze | il nuovo volto della corruzione in Italia

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini evidenziano come le tangenti vengano spesso mascherate da consulenze professionali e fatturate come servizi legittimi. Le nuove modalità di corruzione sono progettate per evitare i controlli della magistratura, rendendo più difficile distinguere tra pagamenti leciti e illeciti. Questa evoluzione delle pratiche corruttive complica le attività di indagine e di contrasto, poiché le transazioni vengono giustificate come prestazioni di servizi e inserite nelle fatture ufficiali.

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? Domande chiave Come si trasforma una mazzetta in una consulenza professionale fatturata?. Perché le nuove forme di corruzione sfuggono ai controlli della magistratura?. Chi esercita oggi il potere decisionale dopo un patteggiamento giudiziario?. Come influenzano i grandi finanziatori la politica dopo la crisi dei partiti?.? In Breve Autori Grasso e Bisbiglia analizzano casi di corruzione a Venezia, Bari, Roma e Milano.. Magistrato Francesco Pinto e Luigi Ferrarella evidenziano la complessità delle nuove triangolazioni.. Andrea Orlando sottolinea il ruolo dei finanziatori privati nella crisi dei partiti.. Il caso Toti mostra la trasformazione del potere in agenzia di lobbying informale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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