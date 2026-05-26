Dalle buste alle consulenze | il nuovo volto della corruzione in Italia

Notizia in breve

Le indagini evidenziano come le tangenti vengano spesso mascherate da consulenze professionali e fatturate come servizi legittimi. Le nuove modalità di corruzione sono progettate per evitare i controlli della magistratura, rendendo più difficile distinguere tra pagamenti leciti e illeciti. Questa evoluzione delle pratiche corruttive complica le attività di indagine e di contrasto, poiché le transazioni vengono giustificate come prestazioni di servizi e inserite nelle fatture ufficiali.