Garlasco perché l’inchiesta per corruzione di Brescia è un pilastro per le accuse contro Sempio Dalle intercettazioni mai trascritte alle zero perquisizioni

A Garlasco, l’inchiesta per corruzione condotta a Brescia rappresenta un elemento chiave nelle accuse rivolte a Sempio. Le intercettazioni, che non sono mai state trascritte, e il numero di perquisizioni effettuate sono tra gli aspetti evidenziati nelle indagini. Oggi, il Corriere della Sera riporta anche una lettera scritta da Daniela Ferrari, madre di Sempio, indirizzata a un detenuto a Bollate. La vicenda si sviluppa attraverso questi elementi, senza ulteriori approfondimenti o analisi.

Il Corriere della Sera ricorda oggi una lettera scritta da Daniela Ferrari, madre di Sempio, e rivolta ad Alberto Stasi, detenuto a Bollate. È il 16 dicembre 2018 e la donna nello scritto ricorda una frase letta anni prima durante il suo lavoro come vigilatrice nel carcere femminile di Voghera: «Con i soldi e l’amicizia lo metti in culo alla giustizia». Ferrari scriverà a Stasi due volte: la prima nel 2018, poi nel 2019. Lettere arrabbiate, ora agli atti della nuova inchiesta, dove la donna accusa Stasi di aver coinvolto il figlio nelle indagini e di averli rovinati economicamente, con periti e legali chiamati in loro difesa. Quegli scritti... 🔗 Leggi su Open.online

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Mi sono sempre domandata che cosa c'entrassero i #arabinieri di Milano con l'inchiesta su #Garlasco che si svolge a #Pavia. Ora leggo che considerano Marco #Poggi un testimone ostile perché ribadisce l'innocenza di #Sempio e capisco il loro ruolo x.com

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