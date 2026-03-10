Alle 9 si svolge il superG della combinata di sci alpino, mentre alle 10.05 si gioca l'incontro di hockey tra Italia e Germania. La giornata prende il via con le competizioni di sci alpino, che si concluderanno con l'assegnazione delle medaglie dopo la prova di slalom prevista per mezzogiorno. Questi eventi si svolgono senza interruzioni fino alla sera.

Lo sci alpino apre la giornata: medaglie assegnate dopo la prova di slalom all'ora di pranzo. Protagonista poi lo sci di fondo, sul ghiaccio anche hockey e curling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Paralimpiadi: dalle 9 il superG della combinata. Hockey, alle 10.05 Italia-Germania

LIVE Paralimpiadi: dalle 9 il superG, tornano in pista Mazzel e BertagnolliLa terza giornata dei Giochi Milano Cortina è quella del superG con gli azzurri a caccia di altre medaglie.

Paralimpiadi Milano Cortina 9 marzo, curling riscatto Italia, sci argento Bertagnolli e oro MazzelLa giornata del 9 marzo in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma odierno delle Paralimpiadi di Milano Cortina e delle gare in calendario oggi ... sport.virgilio.it

Paralimpiadi: superG, oro Mazzel, argento Bertagnolli. Curling, Italia-GB 11-10 all'extra endDue medaglie azzurre nella terza giornata dei Giochi Milano Cortina. De Silvestro ai piedi del podio. Italia dominata dalla Cina nell'hockey ... gazzetta.it

