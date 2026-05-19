Capitale europea della cultura Piacenza apre alla città il percorso verso il 2033

A Piacenza, capitale europea della cultura, si è tenuto un incontro con più di settanta rappresentanti di istituzioni culturali, associazioni locali e scuole. L’obiettivo era discutere e pianificare insieme le attività che porteranno la città verso l’anno 2033. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi legati allo sviluppo culturale e alle iniziative future, con un confronto aperto tra i partecipanti. L’evento ha visto un momento di ascolto e collaborazione tra i diversi attori coinvolti nel progetto.

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