Dall’America alla scoperta del tartufo Studenti e docenti Usa sul campo

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Studenti e docenti statunitensi sono arrivati nell’Altotevere per partecipare a un’esperienza di ricerca del tartufo. L’attività prevede l’uso di cani addestrati per individuare i tartufi sotto terra, coinvolgendo i partecipanti in un confronto diretto con questa tradizione italiana. L’iniziativa mira a far conoscere le tecniche di raccolta e valorizzare il prodotto come simbolo delle eccellenze agroalimentari del paese.

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Tradizione senza confini: il fascino del tartufo conquista anche gli studenti Usa. Dagli Stati Uniti all’ Altotevere per scoprire il tartufo, simbolo mondiale delle eccellenze agroalimentari del made in Italy. Un gruppo di studenti universitari provenienti da Pittsburgh, Pennsylvania, accompagnati dai loro docenti, hanno visitato in questi giorni il comprensorio per vivere un’esperienza unica legata alla tradizione (molto diffusa e radicata) della cerca e cavatura del tartufo con un focus dedicato alla filiera collegata. Il vanghino, i cani, la campagna, scarpe da ginnastica e tanta curiosità. La giornata degli studenti americani è iniziata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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