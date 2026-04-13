Dall' istituto ' Foscolo' a Oslo 30 studenti in Norvegia | tra formazione lavoro e scoperta del Nord

Dall'istituto Foscolo di Teano e Sparanise, 30 studenti partiranno per Oslo, in Norvegia, dove dal 15 aprile inizieranno un’esperienza di quindici giorni legata alla formazione e al lavoro. Il viaggio rappresenta un’opportunità per i giovani di conoscere il Nord Europa, approfondendo aspetti legati alla formazione professionale e alla scoperta di una cultura diversa. Il programma prevede attività didattiche e pratiche in città, con l’obiettivo di arricchire il percorso scolastico degli studenti.

Un viaggio tra formazione, lavoro e scoperta del Nord Europa. Sono 30 gli studenti dell’Istituto “Foscolo” di Teano e Sparanise pronti a partire per Oslo, dove dal 15 aprile vivranno un’intensa esperienza di Formazione Scuola Lavoro della durata di 15 giorni.Dopo le tappe internazionali già.🔗 Leggi su Casertanews.it

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