Una proposta di trasferimento ha sorpreso il dirigente di una squadra di calcio di alto livello, coinvolgendo anche un club rivale. La comunicazione è arrivata tramite una telefonata di un intermediario, portando un nome inaspettato sulla scrivania. La proposta riguarda un giocatore che attualmente milita in una delle principali squadre italiane. Nessuna conferma ufficiale, mentre il dirigente sta valutando le implicazioni dell’offerta.

di Bruno De Santis Le idee di mercato a volte nascono così. Una telefonata, un intermediario, un nome che arriva sul tavolo quasi all’improvviso. Non sempre diventano trattative vere, anzi spesso restano semplicemente valutazioni iniziali. Però raccontano anche in quale direzione si stanno muovendo i club. E nelle ultime ore un nome ha iniziato a girare attorno all’ Inter in maniera piuttosto sorprendente: Stephan El Shaarawy. Secondo Nicolò Schira l’esterno della Roma sarebbe stato proposto ai nerazzurri attraverso un intermediario. Una situazione particolare, anche perché stiamo parlando di un giocatore che negli anni ha costruito una carriera fatta di momenti molto diversi tra loro, tra esplosioni improvvise, frenate e ripartenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dalla Roma all’Inter, la proposta coglie Marotta di sorpresa

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