Ribaltone Inter la proposta di Marotta spiazza | cambia il mercato

Giovedì sera, alle ore 20, si svolge un evento che potrebbe influenzare notevolmente il futuro dell’Inter. Giuseppe Marotta ha avanzato una proposta che ha sorpreso molti e potrebbe portare a un significativo cambio di strategia nel mercato dei trasferimenti. La situazione è in evoluzione e le decisioni prese nelle prossime ore potrebbero determinare una svolta nella gestione della squadra.

di Bruno De Santis Giuseppe Marotta può cambiare il destino dell’Inter e dare vita ad un vero e proprio ribaltone: così cambia anche il mercato È qui la festa? Domenica sera, ore 20.45, lo stadio San Siro potrebbe essere il palcoscenico del trionfo dell’ Inter. La squadra di Chivu può vincere matematicamente lo scudetto, anzi potrebbe farlo già comodamente sul divano sabato pomeriggio nel caso in cui il Napoli perda al Como. Chiusa la pratica scudetto e in attesa della finale di coppa Italia, la dirigenza nerazzurra potrebbe iniziare a pensare in maniera più concreta al mercato. Marotta e Ausilio lavorano da tempo su alcune priorità: una di queste è rappresentata dalla difesa, dove ci sono diverse partenze da mettere in preventivo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ribaltone Inter, la proposta di Marotta spiazza: cambia il mercato Notizie correlate Calciomercato Inter, Chivu spiazza Marotta e Ausilio: richiesta a sorpresa per il centrocampodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, se dovesse partire Calhanoglu il primo nome fatto da Chivu alla società è quello di Curtis Jones del... Ribaltone Sella: via Nicolai, torna Iozzelli. Cambia il gm, summit sul mercato per il playScossone in casa Benedetto XIV Cento: l’ennesima sconfitta in volata contro l’Urania Milano, la crisi di risultati che ha portato la Sella in zona...