Ladri d' auto in trasferta dalla Puglia a Francavilla denunciati due giovani scoperti dai carabinieri

Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati scoperti mentre cercavano di rubare un'auto in trasferta. I fatti sono avvenuti a Francavilla, quando i militari hanno fermato i due sospetti durante il tentativo di furto. I carabinieri li hanno identificati e denunciati per tentato furto. I giovani provenivano dalla regione Puglia e sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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