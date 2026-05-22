Ladri d' auto in trasferta dalla Puglia a Francavilla denunciati due giovani scoperti dai carabinieri

Da chietitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati scoperti mentre cercavano di rubare un'auto in trasferta. I fatti sono avvenuti a Francavilla, quando i militari hanno fermato i due sospetti durante il tentativo di furto. I carabinieri li hanno identificati e denunciati per tentato furto. I giovani provenivano dalla regione Puglia e sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Stavano cercando di portare via un'auto, quando sono stati sorpresi dai carabinieri, che li hanno identificati e denunciati. Sono finiti nei guai due giovani della provincia di Chieti, uno di 23 e l'altro di 29 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che devono rispondere di tentato furto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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